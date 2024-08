De nombreux médaillés d'or aux JO participeront au Mémorial Van Damme

"Julien Alfred, couronnée femme la plus rapide du moment avec ses médailles d'or sur 100m et d'argent sur 200m à Paris, emmènera le plateau de participantes du 100m au Mémorial" a indiqué Golazo. Chez les messieurs, le Botswanais Letsile Tebogo, médaillé d'or sur 200m et d'argent sur 4x100m, sera au départ du 100m vendredi et du 200m samedi.

Médaillée d'or sur 5.000 et 10.000 mètres, la Kényane Beatrice Chebet sera également présente à Bruxelles, tout comme la Bahreïnie Winfred Yavi, titrée sur le 3.000m steeple à Paris.