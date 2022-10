De nombreux objectifs pour le volley belge d'ici 2030

(Belga) D'ici 2030, la Belgian Volley League aspire à passer un palier. Un projet sur plusieurs années a ainsi été imaginé pour dynamiser la discipline.

De nombreux objectifs ont été définis par le conseil d'administration qui désire passer à dix ou douze clubs professionnels, parmi lesquels on retrouverait trois ou quatre matricules francophones. Chaque entité serait composée de 10 joueurs avec un statut professionnel et dirigée par un staff sportif et un encadrement managérial professionnel. Le budget des clubs doit également être revu à hausse, entre 500.000 et 800.000 euros. "Certains clubs profitent déjà d'un tel budget, mais la plupart en est loin. Et si nous souhaitons disposer d'un championnat relevé, il est primordial de tirer tout le monde vers le haut", a expliqué lundi Luc Haegemans, président de la fédération belge, à l'occasion de la conférence de presse de lancement de la Lotto Volley League, qui démarre samedi. La ligue espère également que chaque club du plus haut niveau belge puisse profiter d'infrastructures répondant aux normes européennes. Mais surtout, il s'agira d'offrir une compétition attractive. "Nous voulons voir quatre champions différents lors des prochaines saisons." Un défi de taille puisque Maaseik et Roulers et se partagent le gâteau depuis 1995. La volonté recherchée est surtout de rendre la marque de la D1 belge plus intéressante pour les différents partenaires mais, aussi, pour les supporters. "Il est donc important de bénéficier d'une visibilité dans les médias, quel que soit le support." Le train est donc en marche et dès cette saison 2022-2023, certains objectifs sont visés. "La priorité est d'attirer à nouveau les fans dans les salles. Après la période Covid, certains clubs ont connu plus de difficultés," assurait Luc Haegemans. Le tout en conservant les actuels sponsors, trouvant de nouveaux revenus et poursuivant la professionnalisation des clubs.