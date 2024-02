De Valkeneer, émue après la défaite de Charleroi : "Un goût amer, mais une énorme fierté"

Une finale, cela ne se joue pas, cela se gagne. Et pendant les deux premiers sets, les Carolos semblaient prises par l'enjeu, dépassées par l'adversaire. Mais à 22-20 dans le troisième set, un déclic survenait. "Nous étions dos au mur et il n'y avait plus d'autre choix que de tout donner pour sortir de l'ornière", précisait Lise De Valkeneer, la capitaine carolo qui a sorti un tout gros match avec 22 points à son actif, à Sporza. "Dans les deux premières manches, nous n'avons pas évolué à notre niveau avant de resserrer la vis, notamment au niveau défensif où nous avons sorti une fin de match incroyable."

Insuffisant cependant pour renverser Asterix Beveren malgré un avantage à 4-7 dans l'ultime manche. "Et puis il y a un challenge à l'avantage d'Asterix qui leur permet de revenir deux points avant que nous ne commettions deux ou trois erreurs. Cela a relancé le match et cela nous a tuées. Forcément, le scénario rend la défaite très amère et la déception est énorme puisque nous étions si proches. Mais en même temps, je suis très fière de l'équipe."