Dean Burmester remporte le Joburg Open

Le Sud-Africain Dean Burmeester, 34 ans, a remporté dimanche dans son pays le Joburg Open, un tournoi de golf comptant pour le DP World Tour et doté d'un million de dollars. Avec un quatrième tour en 64 coups, il a rendu une carte totale de 262 coups, 18 sous le par.

Avec trois coups de plus, le compatriote de Burmeester Darren Fichardt a terminé deuxième. L'Anglais Dan Bradbury complète le podium, à cinq coups du leader. Thriston Lawrence dominait le tournoi à l'issue du troisième tour et comptait trois coups d'avance sur Burmeester, mais s'est complètement effondré dimanche, terminant le parcours en 75 coups et dégringolant à une 7e place partagée.

Cette victoire est la troisième de Burmeester sur le circuit européen après le Tshawne Open en 2017 et le Tenerife Open en 2019.