Debognies, déçu, a souffert de la chaleur, Boulvin a savouré sa première sélection

Simon Debognies n'était pas totalement satisfait de sa 15e place dans le semi-marathon des championnats d'Europe dimanche matin à Rome. "Mon ambition était d'intégrer le top 8", a reconnu le Hallois. "La course est partie très vite avec un début de parcours très technique avec des pavés et beaucoup de virages. Je savais que je devais rester calme. Je suis resté à l'arrière du groupe pour trouver mon rythme. Quand cela a ralenti je me suis rapproché de la tête mais dès que l'Israélien (Maru Teferi) a accéléré, j'ai essayé de rester au contact du top 8, mais j'ai cédé dans le dernier tour (du circuit local). J'ai connu un coup de chaud. Avec une température belge normale je me serais mieux classé."

Son compagnon d'entraînement, le Binchois Dorian Boulvin, 23e, a lui savouré son premier grand championnat. "C'était vraiment une chouette expérience. Le départ était majestueux au pied du Colisée. Parcours pas facile sur la première partie, très sinueux. La course est partie très vite. Il fallait partir à son niveau, garder son rythme. Celui qui pensait battre son record d'une minute avec 25 degrés, il se trompait. On a tous les trois (Belges) couru à notre niveau et bien couru. Le niveau en Europe est très élevé. On est 5e par pays à 17 secondes de la médaille, ce n'est pas grand-chose. Mon prochain grand objectif seront les championnats d'Europe de course sur route l'année prochaine en Belgique. Si les meilleurs Belges sont présents on aura une chance de médaille. A plus longs termes, le but sera de me qualifier pour le marathon des Jeux de 2028."