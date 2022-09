Decastar - Lindon Victor gagne le décathlon de Talence, égalité chez les dames à l'heptahlon

(Belga) Le Grenadien Lindon Victor a remporté le décathlon dimanche dans le cadre du prestigieux Decastar des épreuves multiples à Talence en France.

Le 5e des Mondiaux à Eugene et vainqueur des Jeux du Commonwealth bat son record personnel avec un total de 8.550 points et devance l'Allemand Manuel Eitel (8.193 points) et l'Estonien Risto Lillemets (8.149 points). Jente Hauttekeete et Benjamin Hougardy avaient abandonné dès la première journée. Chez les dames, situation rarissime à l'heptathlon où l'Autrichienne Ivona Dadic et la Néerlandaise Emma Oosterwegel ont fini .. à égalité à la première place avec 6.233 points chacune. (Belga)