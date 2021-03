Décès d'une icône du volley-ball belge et ancien Olympien Roger Maes

(Belga) Roger Maes, quatre fois élu joueur de volley-ball belge de l'année, est décédé samedi à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille samedi.

Maes, né le 4 juillet 1943 à Gand, a été le premier lauréat du prix de joueur de l'année en 1971. Passeur remarquable, il a également reçu cette reconnaissance en 1972, 1974 et 1979. Au cours de sa carrière, Maes a défendu les couleurs du Standard Gand, du KVBC Courtrai, de Rembert Torhout, d'Ibis Courtrai et de Wervicq. Celui qui a formé avec Jef Mol un duo redoutable, a disputé plus de 200 matches internationaux. En 1968, il a participé avec la Belgique aux Jeux Olympiques de Mexico, où les Belges ont terminé à la huitième place. Il a défendu quatre fois les couleurs belges lors de la Coupe du monde (Moscou 1962, Prague 1966, Sofia 1970 et Mexico 1974). Maes n'a jamais été professionnel à plein temps. Il a gagné sa vie comme pompier pendant quarante ans. (Belga)