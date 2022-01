Décès de Carla Galle, ancienne Secrétaire du SP et dirigeante du Bloso

(Belga) L'ancienne administratrice générale du Bloso, l'Adeps flamande, Secrétaire du parti socialiste flamand et ex-nageuse Carla Galle, est décédée à l'âge de 73 ans, a fait savoir l'organisation sportive flamande.

Carla Galle a commencé sa carrière en tant que nageuse professionnelle. Elle a ensuite entamé une carrière en politique dans les années 1990, avant de diriger l'une des plus importantes organisations sportives flamande, le Bloso. L'ancienne nageuse de haut niveau a participé aux Jeux olympiques de 1968 et a inscrit plusieurs records belges. Elle a également été la Secrétaire du Socialistische Partij (SP). Mme Galle a ensuite travaillé pendant plus de 20 ans pour le Bloso, en tant qu'administratrice générale de l'organisation sportive. (Belga)