Décès de Kobe Bryant: un témoin qui a prévenu les autorités raconte

Neuf personnes au total sont mortes dans l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au basketteur Kobe Bryant et à sa fille Gianna, dimanche à Calabasas, dans le sud de la Californie, a annoncé le shérif du comté de Los Angeles.



"Il n'y a pas eu de survivant... Il y avait neuf personnes à bord de l'appareil, le pilote et huit personnes", a déclaré le shérif, Alex Villanueva, lors d'un point de presse.



L'hélicoptère s'est écrasé par temps brumeux au nord-ouest de Los Angeles. Selon les autorités locales, les pompiers ont reçu un appel peu avant 09H37 au sujet de l'accident, qui a provoqué un feu de broussailles sur une colline.

C’était fini en un quart de seconde

Un témoin Scott Daehlin a raconté au magazine américain People ce qu'il a entendu. "Un homme m’a dit qu’il n’avait jamais vu un brouillard et des nuages bas aussi épais", a confié celui qui, selon le magazine People, a averti les services de secours après l’accident. "J’ai entendu un impact et le plexiglas se rompre. Les hélices de l’hélicoptère se sont immédiatement arrêtées. C’était fini en un quart de seconde", a-t-il ajouté.

"L’hélicoptère était très bas, à une trentaine de mètres au-dessus du toit, vu la façon dont la maison tremblait", a expliqué un autre témoin, qui raconte sa version. "Cinq minutes plus tard, j’ai entendu qu’un hélicoptère s’était écrasé puis j’ai commencé à entendre des sirènes. Si quelqu’un dit qu’il a vu l’accident, il ment. Personne ne pouvait rien voir, il y avait trop de brouillard."

Selon le Los Angeles Times, citant une source policière, le manque de visibilité était tel que la police de Los Angeles avait laissé au sol ses propres hélicoptères jusque dans l'après-midi, quand le ciel s'est dégagé.



"La situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol", a déclaré au quotidien le porte-parole de la police, Josh Rubenstein.



L'Orange Coast College, établissement universitaire situé dans le comté d'Orange, a indiqué que son entraîneur de baseball, John Altobelli, 56 ans, se trouvait à bord de l'hélicoptère. Selon, CNN son épouse, Keri, et l'une de leurs deux filles, Alyssa, étaient également à bord de l'appareil.



Selon les médias locaux, parmi les autres victimes figurent une autre adolescente et un parent de celle-ci.



Les noms des victimes ne seront dévoilés par les autorités qu'une fois les corps formellement identifiés et les familles prévenues, a déclaré M. Villanueva.