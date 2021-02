Décès de l'ancien hockeyeur du Léopold et quadruple olympien Jean Dubois

(Belga) L'ancien joueur de l'équipe nationale de hockey Jean Dubois est décédé le week-end dernier à l'âge de 94 ans, a annoncé lundi son club de toujours du Royal Léopold Club. Né le 4 octobre 1926, le défenseur du Léo a participé à quatre Jeux olympiques consécutifs, à Londres en 1948 (7e), à Helsinki en 1952 (5e), à Melbourne en 1956 (7e) et à Rome en 1960 (11e).

"Jean Dubois formait avec ses équipiers Brigode et Davis, comme gardien, le cadenas de la défense du Léo d'après-guerre", a rappelé Bernard Lescot, l'actuel président du comité de direction du club ucclois. "Avec deux séries distinctes, je pense qu'il doit avoir certainement remporté 6 à 7 titres de champion de Belgique. Il est toujours resté fidèle à nos couleurs et a même évolué en équipe première jusqu'en 1968, soit à l'âge de 42 ans." Avec ses équipiers de l'équipe nationale, Jean Dubois a également reçu en 1959 le Trophée National du Mérite Sportif pour une série de matchs internationaux sans défaite. Soixante ans plus tard, en décembre 2019, les Red Lions ont décroché le même trophée pour leur titre de champions d'Europe. Déjà fort souffrant, l'ancien multiple champion de Belgique n'avait pu accompagner ses équipiers de l'époque à l'hôtel de Ville de Bruxelles pour célébrer ce moment. Jean Dubois a joué 105 matchs sous la vareuse belge. Il était le père de Serge Dubois, qui à son tour a fait partie de l'autre 'grand Léo' des années 70-80. . (Belga)