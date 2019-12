Décès de Peter Snell, triple champion olympique, qui a privé Roger Moens de l'or à Rome

(Belga) L'athlète néo-zélandais Peter Snell est décédé jeudi à l'âge de 80 ans jeudi à Dallas, aux Etats-Unis. L'information a été relayée par plusieurs journaux de son pays d'origine.

Spécialiste du demi-fond, Snell a remporté trois médailles d'or olympiques. En 1960 à Rome, il a devancé Roger Moens et deux ans plus tard, il a dépossédé notre compatriote de son record du monde (1:44.3). En 1964 à Tokyo, le Néo-Zélandais a fait mieux en signant un doublé sur 800 et 1.500m. Ce que plus personne n'a réussi depuis. Voici quelques semaines, une crise cardiaque a empêché Snell de se rendre au gala d'athlétisme de Monaco. Selon son épouse, il serait mort en plein sommeil. Snell avait pour coach le légendaire Arthur Lydiard considéré comme le père de la théorie de l'entraînement moderne. (Belga)