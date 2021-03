Déchirure à la voûte plantaire pour Julie Vanloo indisponible au moins six semaines

(Belga) Julie Vanloo s'est blessée au pied et sera indisponible pour au moins six semaines, a expliqué la meneuse ostendaise à l'agence Belga dimanche.

La Belgian Cats, 28 ans, s'est blessée avec son club espagnol de Saragosse la semaine dernière et souffre d'une déchirure à la voûte plantaire. "C'est sûr qu'il y a une déchirure, maintenant il faut voir de quelle ampleur. Il faut attendre un peu avant de faire d'autres examens car c'est encore trop gonflé et il y a du sang. Tout dépend de la déchirure, mais cela veut dire minimum six semaines out", a confié Julie Vanloo qui a rejoint Saragosse cette saison après une expérience en Australie l'année passée. Saragosse occupe la 13e place (sur 16) dans le championnat d'Espagne avec 9 victoires en 29 journées. Julie Vanloo tourne à une moyenne de 7,3 pts, 4,6 assists et 1,9 rebonds par match en 25 minutes de jeu. (Belga)