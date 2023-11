Défaite sur le fil pour Linskens , Fribourg et Carpréaux surprennent Mestdagh

Les Suissesses de Fribourg avec Marjorie Carpréaux ont surpris la formation polonaise de Gdynia coachée par Philip Mestdagh, ancien sélectionneur des Belgian Catrs, jeudi lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin. Kyara Linskens s'est inclinée sur le fil avec son club de Montpellier.

Dans le groupe F, Marjorie Carpréaux a distribué 11 passes décisives, inscrit 5 points et pris 5 rebonds (pour 6 ballons perdus) en 33 minutes de jeu lors de la victoire de Fribourg sur Gdynia 93 à 89. Aucune équipe dans ce groupe n'est encore qualifiée. La dernière journée sera décisive. Battues 77-47 au match aller, les Suissesses ont mené toute la partie pour s'imposer en dépit du retour tardif des Polonaises.

Kyara Linskens et son club de Lattes-Montpellier se sont inclinés 66 à 67 face aux Basques de Gernika dans le groupe D. Qualifiées déjà et invaincues, les Gazelles de Lattes-Montpellier ont été surprises à domicile. Battues 69-70 le 19 octobre dernier chez elles, les Espagnoles ont rendu la politesse à Valery Demory, ancien sélectionneur des Belgian Cats et à ses troupes, parmi lesquelles Kyara Linskens (15 points, 5 rebonds en 28 minutes). L'intérieure des Belgian Cats est sortie pour cinq fautes à 4:13 de la fin alors que le marquoir indiquait encore 59-54 pour Montpellier qui ne fait pas une bonne affaire.