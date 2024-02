Delphine Nkansa 3e du 60 m en 7.26 à Mondeville

Delphine Nkansa a pris la 3e place du 60 m dames du meeting d'athlétisme de Mondeville, épreuve du World Athletics Indoor Tour labellisée silver, mercredi en France. La sprinteuse belge a signé son meilleur temps de la saison en 7.26, après avoir couru en 7.30 en séries. Elle termine 3e de la finale derrière la Hongroise Boglarka Takacs et la Française Orlann Oliere, qui terminent ex aequo avec un chrono de 7.21.

Nolan Vancauwemberghe a fini 3e de la finale B du 60 m haies messieurs en 7.86 derrière le Roumain Alin Ionut Anton (7.79) et le Français Jeanice Laviolette (7.85). Le Jamaïcain Damion Thomas a remporté la finale A en 7.63.

Chez les messieurs, le temps demandé sur 60 m haies pour se qualifier pour les Mondiaux indoor est de 7.62. Michael Obasuyi et Elie Bacari l'ont réussi, le premier en courant en 7.60 le 28 janvier à Gand, le second en signant un 7.62 une semaine plus tôt à Luxembourg.