Delphine Nkansa court le 100m à Albi en 11.26, à 2/100es de la limite pour l'Euro

(Belga) Delphine Nkansa a couru samedi le 100m de la réunion d'athlétisme d'Albi, comptant pour les championnats de France espoirs, en 11.26 en demi-finales pour rester à 2/100es seulement de la limite pour l'Euro de Münich du 11 au 21 août.

Delphine Nkansa, 20 ans, avait couru sa série en 11.36. et sa demi-finale en 11.26. En finale, elle a bien réussi un chrono de 11.23 mais avec un vent arrière trop fort (+3,0m/s) qui en a empêché sa validation. Elle grimpe cependant au deuxième rang des chronos belges les plus rapides sur la distance. Elle dépasse Rani Rosius et Cynthia Bolingo qui ont couru en 11.28. Seule Kim Gevaert a couru plus vite, en 11.04, soit le record de Belgique. (Belga)