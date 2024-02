Delphine Nkansa, qui espère battre son record personnel, n'ira pas aux Relais mondiaux

Nkansa avait manqué son rendez-vous aux Mondiaux en plein air de Budapest l'an dernier. "Je veux faire mieux maintenant, et je vais surtout accrocher mon dossard à mon maillot", plaisante-t-elle. "Le 60 mètres est déjà ma distance préférée. C'est essentiellement un départ, une phase de transition et une arrivée. Et le départ, j'ai toujours été assez douée pour ça".

La préparation de Nkansa ne s'est pas déroulée sans heurts. "Depuis janvier, je souffre d'une douleur au dos, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre soin de moi pendant un certain temps et de ne pas courir les championnats de Belgique", explique-t-elle. "J'ai d'abord eu mal au côté gauche, ce qui s'est amélioré avec l'aide de mon kinésithérapeute, mais actuellement, c'est le côté droit qui me fait souffrir. Heureusement, ce n'est pas trop grave".