Denis Van Weynbergh et son IMOCA ont pris le départ de New York vers les Sables d'Olonne

Denis Van Weynbergh a pris le départ de la New York-Vendée, la dernière course de préparation au Vendée Globe, mercredi. Il est parti à la barre de l'IMOCA d'Ieteren Group parmi une flotte de 28 solitaires.

Van Weynbergh a largué les amarres mardi à 14h00, heure locale, dans la marina One Fifteen à New Tork aux États-Unis, comme l'a expliqué un communiqué publié par son équipe de communication. Il a ensuite franchi la ligne de départ virtuelle quelque 24 heures plus tard, "dans des conditions de vent et de mer légères", avec 9-10 noeuds au portant d'Ouest-Sud-Ouest.

La course s'étire sur 3.200 miles de New York aux Sables d'Olonne, d'où se donnera le départ du Vendée Globe. Denis Van Weynbergh avait réalisé la traversée inverse, d'est en ouest, à l'occasion de la Transat CIC entre avril et mai. Arrivé dans le temps imparti, il avait ainsi validé son ticket pour le Vendée Globe.