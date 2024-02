Denver et Nikola Jokic trop forts pour Portland et Toumani Camara

Portland et Toumani Camara se sont logiquement inclinés 120-108 devant Denver et Nikola Jokic, auteur d'un triple-double, vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

De retour dans le cinq de base en l'absence de Jerami Grant, blessé, Camara a joué 24 minutes, le temps de compiler 10 points, 2 rebonds et 2 interceptions. Malgré les 30 points de Scoot Henderson et les 29 points d'Anfernee Simons, les Blazers n'ont pas trouvé la solution pour limiter Nikola Jokic. Le Serbe a terminé la rencontre en triple-double avec 27 points, 22 rebonds et 12 assists.

Avec un bilan de 15 victoires et 34 défaites, Portland reste 14e et avant-dernier de la Conférence Ouest devant San Antonio, battu sur le fil par la Nouvelle-Orléans (113-114). Denver est toujours 4e dans une Conférence Ouest où les quatre premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. Tombeur de Charlotte (126-106), Oklahoma City a repris la tête de l'Ouest avec le même bilan que Minnesota, battu 106-108 par Orlando. Les Los Angeles Clippers occupent la 3e place après leur victoire 125-136 à Detroit. Sacramento conserve sa 5e place grâce à sa victoire 122-133 à Indiana et Phoenix est 6e malgré sa défaite 129-120 à Atlanta.