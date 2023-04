Denver et Phoenix qualifiés, Boston contrarié

Denver et Phoenix se sont qualifiés pour les demi-finales de la conférence Ouest de la ligue nord-américaine de basket après avoir engrangé un quatrième succès dans leur série du premier tour, mardi. A l'Est, Boston s'est incliné face à Atlanta, qui revient à 3-2.

Les Nuggets remportent la série 4-1 et affronteront Phoenix en demi-finales de conférence, à partir de samedi. Les Suns (N.4) ont complété leur série 4-1 en battant les Clippers (N.5) 136-130.

Denver (N.1) a battu Minnesota (N.8) 112-109 dans le match N.5. Les Nuggets ont dû batailler ferme. Nikola Jokic a fait la différence dans le final, avec 8 de ses 28 points réussis dans les 90 dernières secondes. Le double MVP a terminé avec un triple-double, ajoutant 17 rebonds et 12 passes. Jamal Murray a été le plus prolifique avec 35 points. En face, Anthony Edwards, qui a manqué le trois points de l'égalisation sur le buzzer, a terminé avec 29 points.

Malgré les absences de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers commençaient bien le match et comptaient neuf longueurs d'avance (61-70) à la pause. Devin Booker montait alors en puissance, inscrivant 25 points dans le seul troisième quart-temps pour renverser la situation. Booker a terminé avec 47 points, 10 passes et 8 rebonds. Kevin Durant a ajouté 31 points.

A l'Est, Boston (N.2) pouvait terminer le travail contre Atlanta (N.7). En tête 92-82 à la fin du troisième quart-temps, les Celtics étaient bien partis. Mais les Hawks revenaient à égalité grâce à deux tirs primés de Trae Young. Le meneur, auteur de 38 points, offrait la victoire 117-119 à Atlanta d'un nouveau trois points, à 1.8 du buzzer.

Les 35 points de Jaylen Brown n'ont pas suffi aux Celtics, qui mènent désormais 3-2. La série repart à Atlanta pour le match N.6 jeudi.