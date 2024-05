Denver répond à Minnesota, Indiana se relance contre New York

Jamal Murray (24 points) et Michael Porter Jr. (21 points) ont également contribué à la victoire de Denver tandis qu'Anthony Edwards (19 points) a été bien muselé par la défense des Nuggets. Denver profite de ce succès pour revenir à 2-1 dans cette série au meilleur des sept manches. La quatrième manche se jouera dans la nuit de dimanche à lundi en Belgique (2h00).

Indiana, à l'instar de Denver, a aussi relancé le suspense dans sa série face à New York. Les Pacers, battus à deux reprises au Madison Square Garden, ont profité de leur premier match à domicile pour aussi revenir à 2-1 dans la série (111-106). Cette troisième manche a été tout aussi disputée que les deux premières et la pièce est tombée du côté d'Indiana. Andrew Nembhard a inscrit le panier de la victoire à 17 secondes du buzzer dans un duel entre Tyrese Haliburton et Donte DiVincenzo, auteurs chacun de 35 points.

La quatrième manche se jouera dimanche à 21h30 heure belge.