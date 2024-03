Denver reprend seul la tête à l'Ouest après sa victoire sur San Antonio

La Nouvelle-Orléans a battu les Los Angeles Clippers 112-104. Zion Williamson, auteur de 34 points, a été décisif pour les Pelicans. Les deux équipes se suivent de près au classement: les Clippers sont quatrièmes avec 42 victoires et 24 défaites, les Pelicans cinquièmes avec 40 victoires et 26 défaites. Mais avec trois succès en quatre confrontations entre les deux équipes, La Nouvelle-Orléans a désormais le 'tiebreaker' en cas de bilan identique en fin de saison régulière.

Nikola Jokic a mené les Nuggets vers la victoire avec 31 points. Ce cinquième succès consécutif permet à Denver de reprendre seul les commandes à l'Ouest avec 47 victoires pour 20 défaites, soit une victoire de plus qu'Oklahoma City. Victor Wembanyama a mis 17 points pour les Spurs, derniers de la conférence avec 14 victoires et 53 défaites.

En s'imposant 96-107 à Charlotte grâce aux 21 points de Devin Booker, Phoenix, septième (39 victoires, 28 défaites), reste en course pour la qualification directe aux playoffs, avec une victoire de plus et une défaite de plus que Sacramento, qui a joué deux matchs de moins.

Miami a renoué avec la victoire, après quatre défaites de suite, en battant Detroit 95-108, avec 22 points de Bam Adebayo. Le Heat est septième à l'Est avec 36 victoires et 30 défaites.

Orlando a pris la mesure 103-113 de Toronto et est cinquième (39 victoires, 28 défaites) à l'Est. Utah est venu à bout 124-122 d'Atlanta.