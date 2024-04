Denver trop fort pour les Lakers en ouverture des playoffs, Minnesota écoeure Phoenix

Les champions en titre ont ensuite placé leur coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps sous l'impulsion de Nikola Jokic (32 points) et les Lakers n'ont jamais été en mesure de répondre. La deuxième manche est prévue dans la nuit de lundi à mardi en Belgique.

Dans ce remake de la dernière finale de la Conférence Ouest, les Lakers ont pris le meilleur départ. Les Californiens, portés par Anthony Davis (32 points) et LeBron James (27 points), ont compté jusqu'à 12 points d'avance en première période avant de voir les Nuggets revenir à trois unités au repos (60-57).

Minnesota, de son côté, a aussi débuté sa série contre Phoenix par un succès. Les Timberwolves ont été portés par un Anthony Edwards des grands soirs (33 points) pour se détacher dans le troisième quart-temps et s'imposer avec 25 points d'avance. La deuxième manche est prévue dans la nuit de mardi à mercredi.

À l'Est, New York a arraché la victoire dans la première manche face à Philadelphie (111-104). Josh Hart et Jalen Brunson, 22 points chacun, ont finalement permis aux Knicks de s'imposer dans une rencontre haletante avant la deuxième manche dans la nuit de lundi à mardi.

Cleveland, de son côté, a également pris un bon départ en s'imposant 97-83 contre Orlando. Donovan Mitchell (30 points) a mis les Cavaliers sur la voie tandis que Paolo Banchero (24 points) a été trop seul côté floridien. La deuxième manche se jouera aussi dans la nuit de lundi à mardi.