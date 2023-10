Départ reporté pour Van Weynbergh/Buekenhout et la classe Imoca

Samedi, les organisateurs avaient annoncé que les 44 monocoques Class40 (12 mètres) s'élanceront dimanche mais feront mercredi une escale inédite à Lorient là aussi en raison de la météo. Un nouveau départ sera donné ultérieurement. La course des Class40 comprendra donc deux étapes. Il en ira de même pour les Ocean Fifty. Seuls la classe Ultim s'élancera dimanche sur le parcours prévu.

"On a plus de 8 mètres de creux en mer à partir du mercredi et 10 mètres le jeudi avec des rafales à près de 120 km/h", a commenté le météorologue Christian Dumard. "C'est plus de l'ordre d'un cyclone que d'une dépression ! C'est rare, très puissant et dangereux", a estimé le skipper Xavier Macaire.

Contrairement aux grands catamarans de 32 mètres, les Imoca ne sont pas assez rapides pour quitter la zone avant l'arrivée de la tempête et le port de Lorient n'a pas les capacités pour accueillir 88 bateaux, donc seuls les Class 40 pourront s'y réfugier en attendant le passage de la tempête. Les Imoca espèrent pouvoir s'élancer fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine.