Dérangé par le bruit du public, ce joueur de fléchettes à trouver une technique de défense imparable (vidéo)

En ce début d'année, les championnats du monde de fléchettes prennent place, comme chaque année, à Londres. Si le Belge Dimitri Van den Bergh fait des merveilles et a atteint les demi-finales du tournoi, hier, c'est le numéro 1 mondial qui a fait le show.

Le Gallois Gerwyn Price, numéro 1 mondial et vainqueur du tournoi en 2021 s'est fait remarquer hier, lors de son quart de finale face à l'Allemand Gabriel Clemens. En effet, le public a pris en grippe Price et s'est mis à le huer et à faire du bruit lorsqu'il s'apprête à lancer ses fléchettes. Pour contrer cela, le Gallois est apparu pour le 5e set avec... un casque sur les oreilles.

Peu apprécié par le public pour son arrogance et ses célébrations très bruyantes, le Gallois a donc dû se défendre pour éviter d'être déconcentré pendant ses lancers. Malgré tout, Price est passé à côté de sa rencontre et s'est fait éliminé par Gabriel Clemens. Peut-être un peu mauvais perdant, le Gallois a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il réfléchissait à ne plus rejouer dans ce tournoi, déçu par le public.

Mais les images resteront, et font déjà bien rire sur les réseaux sociaux.