Des hauts et des bas pour William De Smet qui veut désormais "éviter les fautes" en ILCA 7

"Je serai satisfait si cela se maintient ainsi. Mais cela peut aller très vite en voile. Je connais beaucoup de hauts et de bas pour l'instant. Il faut éviter les erreurs", a commenté le skippeur belge. "Je remarque que les résultats sont très variables entre les concurrents, c'est la régularité qui comptera au final."

De Smet aurait pu pointer encore plus haut au classement s'il n'avait pas écopé d'une pénalité dans la 1re manche du jour. "J'ai fait ce que l'on appelle du 'body pumping' (mouvements du tronc, ndlr) pour arriver un peu plus vite à la ligne de départ. Ce n'est pas autorisé, mais parfois ça passe, parfois pas. Et ce fut le cas cette fois, avec un drapeau jaune qui m'a été adressé et un tour de pénalité. J'ai ensuite dû faire très attention parce que si je recevais un 2e drapeau jaune, cela signifiait la disqualification", a expliqué le régatier belge qui ne voit pas d'un mauvais oeil l'annonce de l'arrivée du Mistral samedi: "Tout me convient !"