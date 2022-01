Les Jeux Olympiques d'hiver se rapprochent à Pékin. Ils débuteront le 4 février et engendreront l'arrivée de milliers de sportifs, issus du monde entier et venus pour vivre une expérience sportive de haut vol.

Mais qui dit compétition, dit encadrement. Parmi ces encadrants, la Chine a dû former des soignants à intervenir à haute vitesse pour secourir des sportifs dans des conditions hivernales. Ils sont des centaines à avoir suivi, ces quatre dernières années, une formation de ski pour être prêts pour cette grande compétition. Parmi ces soignants, citons des anesthésistes, des traumatologues ou encore des chirurgiens. Tous travaillent d'arrache-pied pour atteindre un niveau suffisant, leur permettant de secourir des sportifs.

"On avait tous un niveau amateur, mais ici, les exigences sont complètement différentes. Les pistes du grand public sont recouvertes de neige poudreuse. Celles de compétition sont recouvertes d'une neige glacée sur laquelle on ne peut même pas se tenir debout", raconte par exemple Li Qiujun, médecin anesthésiste. Et ces préparatifs sont intenses.

Les candidats ont ainsi dévalé des pistes avec des sacs médicaux de 10kg sur le dos. Avec leurs équipements essentiels, ils doivent être en mesure de secourir n'importe qui en maximum 4 minutes. Ils doivent ensuite faire les premiers secours, émettre un diagnostic et les rediriger vers les hôpitaux. Une mission qu'ils devront assumer jusqu'au 20 février, date de clôture des JO d'hiver.