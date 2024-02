Des Red Lions expérimentaux débutent la Pro League par une défaite 1-4 devant l'Argentine

"Nous avons souffert à certains moments", a expliqué le capitaine du jour Arno Van Dessel. "Les goals que nous prenons proviennent de petites erreurs de notre part et sont directement punies à ce niveau. Il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes que nous devrons travailler pour les 3 prochaines rencontres."

Le jeune noyau belge affrontera jeudi (23h00 HB) les champions du monde allemands, qui eux aussi débuteront leur tournoi. Le deuxième volet de ces doubles confrontations aura lieu à partir de samedi, avec un nouveau duel contre l'Argentine à 23h00 et face aux Allemands le dimanche, au même horaire.

Un programme identique, mais deux heures et demie plus tard, attend les Red Panthers, qui affrontent plus tard en soirée le pays hôte, 2e mondial, et jeudi l'Allemagne (FIH-5).