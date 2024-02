Des sélections de Red Lions et Red Panthers inédites pour entamer la campagne en Argentine

La campagne 2024 de FIH Pro League va débuter la semaine prochaine en Argentine pour les Red Lions et les Red Panthers. Les sélectionneurs respectifs ont publié lundi leur sélection pour les matches programmés à deux reprises contre le pays hôte et face à l'Allemagne, à Santiago del Estero.

"Ce sont deux équipes tout à fait inédites qui décolleront pour l'Amérique du Sud dans quelques jours. Afin d'éviter une surcharge sportive mais aussi pour leur permettre un retour dans leurs clubs respectifs, la plupart des joueurs et joueuses ayant participé au qualificatif Olympique à Valence en janvier dernier, ont en effet été laissés au repos", a communiqué l'Association Royale Belge de hockey (ARBH). Les staffs ont donc intégré beaucoup de jeunes espoirs (U21) afin qu'ils puissent engranger de l'expérience sur le plan international.

Les Red Lions (FIH-2) joueront leur premier match le 14 février (23h00 belges) contre l'Argentine (FIH-7), avant de rencontrer les Allemands (FIH-4) le lendemain (23h00). Ils remettront le couvert contre les deux mêmes équipes, dans le même ordre et aux mêmes heures les 17 et 18 février. Les Panthers (FIH-4) suivront le même programme, mais 2h30 après leurs homologues masculins face à des Argentines, classées 2es mondiales, et des Allemandes 5es à la FIH.