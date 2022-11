Des stations de ski reportent leur ouverture faute de neige

Plusieurs stations de ski des Alpes et des Pyrénées vont reporter leur ouverture prévue fin novembre, faute de neige suffisante pour bien fonctionner, ont indiqué leurs exploitants.

C'est notamment le cas de Val Thorens (Savoie), qui prévoyait de lancer sa saison hivernale samedi et a reporté l'ouverture d'une semaine, conséquence de "la météo particulièrement douce de l'automne".

"Actuellement l'enneigement en altitude est satisfaisant mais ne permet pas un retour ski aux pieds en station", a-t-elle expliqué dans un communiqué cette semaine.

Même décision à Val d'Isère et la station voisine de Tignes (Savoie), qui ont également reporté leur ouverture d'une semaine, du 26 novembre au 3 décembre, pour les mêmes raisons. Tignes se contentera d'ouvrir une piste de son glacier samedi.

Les températures trop douces ne permettaient jusqu'ici pas de faire fonctionner les canons à neige.

"Il y avait très peu de neige (mais) elle arrive, ça y est. Le froid aussi, donc pas d’inquiétude", a déclaré vendredi à l'AFP Olivier Simonin, directeur général de Val d’Isère Téléphériques.

"C’est une décision de bon sens, de sagesse, pour offrir une qualité de produit impeccable à nos clients", a-t-il souligné.

A terme, la station envisage d'"ajuster" sa date de début de saison pour s'adapter à l'évolution du climat, a-t-il ajouté, notant que "cela fait 2-3 ans qu’on en parle".

Dans les Pyrénées françaises, le manque de neige va également retarder le lancement de la saison de ski, indique de son côté Michel Poudade, président de "Neiges catalanes", regroupement de stations de ski des Pyrénées-Orientales.

"On aura grosso modo une semaine de retard dans les stations qui avaient annoncé une ouverture fin novembre. Et pour celles qui ont prévu d'ouvrir début décembre, on verra", a-t-il dit.

La météo n'inquiète pour autant pas l'élu, également maire de la station des Angles: "Ils annoncent du froid pour la semaine prochaine et de la neige ce week-end, donc tout peut changer très vite". Et les stations ont en réserve "suffisamment d’eau pour fabriquer de la neige artificielle", estime-t-il.

Côté Andorre, les stations de ski Grandvalira, Ordino Arcalís et Pal Arinsal devraient ouvrir à partir du 2 décembre si les conditions météorologiques le permettent, bien qu'il ne soit pas exclu que les pistes puissent ouvrir plus tôt.