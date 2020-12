Des supporteurs de Toulon proposent la création d'un "trophée Dominici"

Un groupe de supporters du Rugby Club Toulonnais, "Les fils de Besagne", a proposé mardi la création d’un "trophée Christophe Dominici", en hommage à l'ancien ailier français, décédé tragiquement la semaine dernière à l'âge de 48 ans.

Dans un communiqué, "Les fils de Besagne" expliquent souhaiter que cette récompense "soit mise en jeu à l’occasion de chaque rencontre jouée entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français Paris", les deux seuls clubs professionnels où a évolué le joueur aux 67 sélections.

"L’insaisissable ailier, le minot s’en est allé mais il reste dans nos cœurs et nous souhaitons que ses deux clubs se réunissent chaque saison autour d’un même esprit sportif, celui du +Trophée Christophe Dominici+. Ce trophée remis en jeu chaque saison, serait remporté par la meilleure des deux équipes, à savoir celle qui compterait le plus de points terrain à l’issue des deux matches de saison régulière", expliquent les supporters du club varois.

"Nous voulons croire que chaque saison, joueurs, directions et supporters des deux clubs se rassembleront autour des valeurs qu’il incarnait", ajoutent les auteurs du communiqué, qui saluent en Dominici le "minot de la rade, joueur instinctif, fougueux et rugueux" et le "dernier grand seigneur de l’ovalie".

"Nous appelons messieurs Bernard Lemaître et Thomas Lombard, présidents des deux clubs, et plus largement toutes les énergies du monde du rugby à nous suivre dans ce projet", écrivent-ils encore.

Le Stade Français et Toulon s'affrontent dès dimanche en Top 14 et les "Fils de Besagne" disent espérer que le match programmé au Stade Jean-Bouin "soit le premier comptant pour le +Trophée Christophe Dominici+".

Dominici, qui a marqué l'histoire du rugby par ses succès avec le XV de France (67 sélections, 25 essais, 4 victoires dans le Tournoi dont 2 Grands Chelems, finaliste de la Coupe du monde 1999) comme au Stade Français (5 Boucliers de Brennus) est brutalement décédé mardi, à l'âge de 48 ans, en chutant d'une route surélevée aux abords du parc de Saint-Cloud.

Né à Toulon, Dominici a également porté les couleurs du club varois de 1993 à 1997.