Detroit met fin à sa série record de défaites, Minnesota domine les Lakers et l'Ouest

Detroit n'avait plus goûté à la victoire depuis plus de deux mois, le 28 octobre. Cade Cunningham (30 points, 12 assists) a mené les siens, et quatre autres joueurs ont marqué 16 points ou plus pour vaincre le signe indien. Les 35 points de Pascal Siakam, ajoutés aux 30 unités et 9 assists de Dennis Schröder n'ont pas suffi pour Toronto, 12e à l'Est avec 12 victoires pour 20 défaites. Detroit est toujours largement dernier (3v-29d).

LeBron James a quant à lui dû fêter ses 39 ans avec un goût amer, puisque Minnesota n'a pas épargné ses Lakers. Malade, le King (26 points, 6 assists, 3 interceptions) a vu Anthony Davis prendre les commandes avec 33 points, 17 rebonds et 8 passes. L'effort collectif de la meilleure équipe de la Conférence Ouest (24v-7d) a prévalu cependant, et les Wolves ont conclu leur année par une victoire au bout d'un quatrième quart-temps à suspense. Les Lakers sont toujours à la lutte pour les playoffs, 9e (17v-16d).