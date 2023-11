Detry 87e après le premier tour du World Wide Technology Championship

Detry, qui a débuté par la deuxième moitié du parcours, a réalisé sept birdies, quatre bogeys et un double bogey, ce qui s'est soldé par un tour un coup sous le par. Au classement, le Bruxellois, 30 ans, compte neuf coups de plus que l'Australien Cameron Percy, qui a inscrit huit birdies et un eagle sur sa carte. Au classement, Percy, 49 ans, possède deux coups d'avance sur les Américains Michael Kim et Nate Lashley, l'Argentin Estanislao Goya et le Colombien Camilo Villegas.

L'Allemand Stephan Jäger a signé un hole-in-one sur le 11e trou, un par-3 de 173 mètres.