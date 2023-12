Deux Américains Ralph Bissainthe et AJ Davis arrivent à Louvain

Deux ailiers américains Ralph Bissainthe (2m01), 24 ans, qui arrive du club croate de KK Alkar Sinj, et AJ Davis (2m06), 28 ans, qui évoluait la saison dernière à Niagara River Lions in Canada, rejoignent l'effectif des Louvain Bears, a annoncé mardi le club de BNXT League de basket..

Louvain rappelle qu'il est privé de Cody Riley, indisponible encore quatre semaines, et John Fulkerson qui ne devrait pas revenir avant six à huit semaines. En plus de ces deux blessés, le club ne peut pas encore aligner Jalen Tate en raison de retards administratifs.