Deux bateaux belges repris pour la régate de qualification olympique, quatre pour l'Euro

Brys, 33 ans, 13e des derniers Mondiaux de Belgrade, début septembre 2023, alors que le top 9 se qualifiait pour les JO, tentera de s'emparer des trois tickets mis en jeu à Szeged. Si besoin, deux autres places seront également disponibles lors de la finale mondiale, du 19 au 21 mai à Lucerne. Pour Van Zandweghe et Vyvey, qui ont loupé d'une place leur qualification à Belgrade, deux places sont qualificatives en Hongrie pour Paris et deux autres éventuellement à Lucerne.

A la suite des derniers 'trials' de lundi à Hazewinkel, la commission technique de la FRBA a sélectionné le Gantois Tim Brys pour défendre la Belgique en skiff et le deux de couple poids légers des Brugeois Niels Van Zandweghe et Tibo Vyvey afin de tenter de décrocher leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris.

Il n'y a par contre par de places disponibles à Szeged pour le double-scull d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, champion du monde espoirs en titre en catégorie open. Afin de garder le rythme et de justifier leur sélection pour Lucerne, où deux places seront délivrées, ils seront alignés dans le championnat d'Europe qui se déroule en même temps et lieu. Marlon Colpaert, réserviste des poids légers, et le Liégeois Gaston Mercier, réserviste des lourds, seront également engagés pour cet Euro, de même que la Gantoise Mazarine Guilbert en skiff dames.