Deux clubs chinois de basket exclus après des accusations de match arrangé

Cette décision fait suite à une enquête lancée après la rencontre de vendredi entre les Jiangsu Dragons et les Shanghai Sharks, ces derniers arrachant la victoire dans les tous derniers instants.

Les équipes seront exclues du championnat pour le reste de la saison 2022-2023, leur classement sera invalidé et elles devront également chacune se passer de 5 millions de yuans (660.000 euros) normalement versés par les autorités sportives.

Le scénario du match avait surpris nombre d'internautes, qui avaient accusé les clubs de "match arrangé" et la Fédération chinoise de basket (CBA) avait lancé une enquête.

"C'est un week-end qui laisse de vifs regrets", a déploré dans une interview à la presse officielle Yao Ming, ancien joueur des Shanghai Sharks avant de jouer en NBA pendant neuf saisons avec Houston.

"Des leçons profondes doivent être tirées de cet incident. Certaines choses doivent être changées. Car il faut que quelque chose de positif puisse sortir de cette affaire", a-t-il souligné.

Les entraîneurs et directeurs des Shanghai Sharks et des Jiangsu Dragons se sont également vu imposer des interdictions d'entraîner ou d'avoir une activité liée au basket pour des périodes comprises entre trois et cinq ans.