Deux joueurs de l'équipe de basket 3x3 suspendus trois ans, un joueur dix-huit mois

Deux joueurs de l'équipe belge de basket 3x3 ont été suspendus pour trois ans et un pour dix-huit mois par la fédération belge de basket pour avoir fraudé dans l'organisation de tournois fictifs de basket 3X3 qui a permis à la Belgique de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo durant l'été 2021.

L'équipe belge de basket 3x3, 4e des Jeux Olympiques de Tokyo, était suspectée d'avoir mis sur pied des tournois fictifs entre août et octobre 2019 pour permettre aux Belgian Lions de récolter les points nécessaires au classement FIBA 3X3 afin de pouvoir participer aux tournois de qualifications en vue des JO.

A Tokyo, l'équipe belge était représentée par le Team Antwerp, composé de Nick Celis, Rafael Bogaerts, Thierry Marien et Thibaut Vervoort mais les trois joueurs concernés par les sanctions sont Celis, Marien et Anthony Chada qui n'avaient pas été sélectionnés pour le dernier Mondial au mois de mai à cause de l'enquête en cours. Dans son communiqué, la fédération n'a pas précisé à qui étaient attribuées les sanctions.