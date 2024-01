Deux lourdes chutes lors de l'entraînement en vue des descentes de Kitzbühel

Le Suisse Rémi Cuche, neveu du recordman de victoires à Kitzbühel Didier Cuche (cinq victoires), a dû interrompre sa course - à première vue en raison d'une blessure au genou - et a également été évacué par hélicoptère.

L'Israélien Barnabas Szollos a heurté la piste de la tête en tombant, perdant son casque et terminant son parcours dans les filets de sécurité. Le skieur de 25 ans a été longuement soigné au bord de la piste avant d'être emmené par les airs.

La Streif est la piste de ski alpin la plus célèbre au monde et est considérée comme l'une des plus difficiles du calendrier de la Coupe du monde.

Deux descentes masculines y sont programmées vendredi et samedi, ainsi qu'un slalom dimanche.