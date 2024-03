Deux matches de préparation à Reims pour les Belgian Cats juste avant les Jeux Olympiques

Les vendredi 19 et dimanche 21 juillet, la France, la Belgique, championne d'Europe, la Chine, championne d'Asie et vice-championne du monde et le Japon, vice-champion d'Asie et vice-champion olympique chez lui à Tokyo, joueront à la Reims Arena (5.500 places). Les confrontations directes entre ces quatre équipes seront décidées après le résultat du tirage au sort des JO, a précisé la FFBB.

Ce tirage aura lieu le 19 mars à Nyon en Suisse, au siège de la fédération internationale de basket (FIBA) et conditionnera aussi le programme des Belgian Cats.