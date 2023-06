Deux sur deux pour les Belgian Lions qui vont en quarts de finale du tournoi qualificatif

Les Belgian Lions ont d'abord battu la Croatie 10 à 7 avec Thibaut Vervoort (3 pts), Dennis Donkor (3), Bryan De Valck (2) et Caspar Augustijnen (2) puis ont dominé l'Estonie 16 à 9 avec Augustijnen (7), Donkor et De Valck (4) et Vervoort (1).

Victorieuse de sa poule, la Belgique doit jouer dimanche (10h40) contre le 2e du groupe C composé de la Suisse, de la Roumanie et du Danemark et qui doivent encore jouer en soirée.