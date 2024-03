Deuxième défaite de la saison pour le Léopold, huit équipes en lutte pour le top 4

Grâce à son succès devant le Léopold, acquis grâce à des buts de Max Luyten (13e) et Nicolas Della Torre (67e), le Dragons reprend espoir. Les Anversois restent 8e au classement (21 points), mais ne sont qu'à quatre unités du 4e, le Waterloo Ducks (25 pts), qui n'a pas été inquiété face au White Star (3-1). L'Orée est l'autre équipe gagnante du week-end. Sa victoire à Lierre, propulse les Woluwéens à la 3e place (26 pts), alors que les Lierrois sortent du top 4, à la 5e place (24 pts).

Malgré son revers, le Léopold reste l'incontestable N.1 du championnat. Les Bruxellois (35 pts) comptent 8 unités d'avance sur les champions en titre de la Gantoise (27 pts), qui ont battu le Daring 3-1, à la Noorderlaan. Le Braxgata, auteur d'un partage 2-2 avec Uccle Sport, et le Racing, victorieux 1-4 au Victory, n'ont, eux aussi, pas encore rangé leurs ambitions. Les Boomois sont 6e et les Ucclois 7e, à même hauteur que l'Herakles (24 pts) et donc à une unité du top 4.