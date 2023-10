Deuxième défaite en trois matchs pour la Belgique, battue en Pologne

Un but contre son camp de Gréllo (8:59) et une réalisation de Mateusz Mrowiec (11:22) ont donné un double avantage aux Polonais. Ibrahim Adnane (14:04) a réduit l'écart. Pawel Kaniewski (18:43) et Mikolaj Zastawnik (19:49) ont creusé l'écart avant la pause.

En seconde période, les Polonais ont encore marqué grâce à un autobut de Thibeau Dochez (32:52), Tomas Kriezel (37:28) et encore Zastawnik (38:38) alors que Marvin Ghislandi (36:52) a trouvé le chemin des filets pour les Red Devils Futsal.