Deuxième succès et 1re place provisoire pour les Red Dragons, qui dominent les Pays-Bas

La Belgique, 21e nation mondiale, a dominé les Pays-Bas (FIVB 10) 3 sets à 0 dans son troisième match du tournoi masculin de qualification olympique de volley, mardi, à Xi'an (Chine), dans le groupe C. Les sets se sont achevés 25-22, 25-19 et 25-15. Les Belges décrochent un deuxième succès dans ce tournoi.

Sam Deroo a été le meilleur marqueur de la partie avec 21 points. Seppe Rotty (9), Wout D'heer (8), Ferre Reggers (7) et Pieter Coolman (4) ont également marqué des points côté belge.

Les joueurs d'Emanuele Zanini avaient été battus de justesse 3-2 par la Pologne, N.1 mondiale et championne d'Europe, en ouverture, engrangeant ainsi un point, avant de battre 3-1 la Chine (FIVB 34). Avec 7 points, la Belgique prend provisoirement la tête du groupe devant l'Argentine (6 points), qui s'est débarrassée 3-0 de la Bulgarie dans la première rencontre de la journée. La Pologne et le Canada suivent avec 5 points avant de s'affronter plus tard dans la journée. Les Pays-Bas sont cinquièmes avec 4 points devant la Bulgarie (3). La Chine et le Mexique sont toujours bloqués à 0 avant leur duel de mardi.