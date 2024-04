Devin Booker et Phoenix font une bonne opération contre la Nouvelle-Orléans

Devin Booker, auteur de 52 points, a aidé Phoenix à battre la Nouvelle-Orléans (111-124) et à gagner une place dans la course aux playoffs, lundi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Les Suns ont réussi une belle opération dans la course aux play-offs avec un succès sur le parquet des Pelicans. Phoenix grimpe d'une place en 7e position de la conférence Ouest et se sont rapprochés à un match de leur adversaire du soir (45-30), qui occupe l'enviable 6e place, première directement qualificative pour les playoffs. Devin Booker a flambé avec 52 points, en tirant à 50% à trois points (8 sur 16), en plus de 9 passes décisives. En face, Zion Williamson a marqué 30 points.

Tranquille leader à l'Est et sur la bonne voie pour avoir le meilleur bilan NBA à la fin de la saison régulière dans deux semaines, les Boston Celtics ont connu une victoire facile contre les Charlotte Hornets (118-104). Jayson Tatum a soigné ses statistiques avec 25 points et 10 rebonds, bien aidé par Sam Hauser (25 points) venu du banc.