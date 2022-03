Il risque 6 mois de prison: Conor McGregor arrêté par la police irlandaise pour conduite dangereuse (vidéo)

Conor McGregor n'a pas connu la meilleure des soirées mardi dernier. Le combattant irlandais a été arrêté par la police alors qu'il circulait sur une route de Dublin. Au volant de sa Bentley, McGregor a été filmé par un fan, montrant un véhicule de police le suivre pour l'intercepter.

Selon The Independent, il a été arrêté pour conduite dangereuse, ce qui est loin d'être une première. Il comparaîtra devant le tribunal de Blanchardstown le mois prochain. Vu son passif (il a déjà été condamné 18 fois), il risque jusqu'à 5.000 euros d'amende et six mois de prison.