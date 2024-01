Dix-huit joueurs se sont envolés vers Valence, Antoine Kina forfait

À l'instar de Kina, Cédric Charlier et Nicolas De Kerpel, non sélectionnés, devront aussi suivre le tournoi qualificatif olympique depuis la maison. "Nous avons un groupe de 23 joueurs qui peuvent tous prétendre à une place dans les 16 pour les Jeux Olympiques. J'avais aussi utilisé l'Euro l'été dernier pour voir quelques joueurs. Nous avons des attaquants prometteurs qui apportent différentes qualités. Nous voulons amener de la concurrence à tous les postes."

À Valence, la Belgique, 2e nation mondiale et championne olympique en titre, affrontera dans le groupe A l'Irlande (FIH 13), le Japon (FIH 15) et l'Ukraine (FIH 29). La poule B est composée de l'Espagne (FIH 8), la Corée du Sud (FIH 10), l'Autriche (FIH 19) et l'Égypte (FIH 20). Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place seront qualifiés pour les JO.

"Un tournoi qualificatif, ce n'est jamais simple. Nos adversaires veulent atteindre les JO, c'est une opportunité unique dans une carrière. Nous abordons ce tournoi sérieusement en étant concentrés et professionnels", a conclu Van den Heuvel.