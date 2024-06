Dix-neuf Red Panthers sélectionnées pour la Pro League, 16 en vue pour Paris

Le sélectionneur de l'équipe belge de hockey, Raoul Ehren va préparer les JO fin du mois, du 24 au 29 juin à Utrecht d'abord et Amsterdam ensuite aux Pays-Bas avec deux fois un double duel contre les Pays-Bas (24 et 28 juin) et la Grande-Bretagne (25 et 29).

Ce sera la 2e participation des Red Panthers au tournoi olympique après une 11e place à Londres en 2012.

La sélection olympique officielle sera annoncée le 6 juillet.