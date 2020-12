Doncic, Tatum, Williamson, Young et Morant, les jeunes "X-Men" de la NBA

Luka Doncic (Dallas), Jayson Tatum (Boston), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), Trae Young (Atlanta) et Ja Morant (Memphis) n'ont que 21 ou 22 ans et sont déjà des phénomènes de la NBA, mais ils pourraient changer encore de dimension cette saison.

. "Magic Doncic"

Peut-il être MVP? C'est la grande question que se pose la NBA concernant le prodige slovène de Dallas, tant sa courbe de progression à l'orée de sa troisième saison est extrêmement élevée. Il a gratifié la précédente de nombreux exploits, finissant à 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes de moyenne.

Avant ses 21 ans, qu'il a eus le 28 février, il comptait 21 triples-doubles (dix unités ou plus dans trois catégories statistiques), un record de précocité qui a surclassé les marques de Magic Johnson (7) et de LeBron James (5). Il en a ajouté six autres pour finir la saison passée, dont un marquant en play-offs contre les Clippers, où il a fini avec 43 points, 17 rebonds, 13 passes et inscrit le panier de la victoire d'un tir à trois points au buzzer de la prolongation.

Les chiffres sont déjà vertigineux. Reste à savoir s'il peut permettre aux Mavericks d'aller plus loin qu'au premier tour de play-offs, avec un effectif qui va devoir commencer la saison sans l'autre star, Kristaps Porzingis, convalescent après une opération à un ménisque.

. "Mutant Tatum"

Lui aussi a fait preuve d'une progression spectaculaire, s'imposant comme le leader offensif de Boston, y compris quand c'est devenu important dans la bulle de Disney World (25,7 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne). Il s'en est fallu de peu face à Miami à l'Est pour que lui et Jaylen Brown, l'autre homme fort de l'équipe, mènent les Celtics en finales.

Le talentueux ailier shooteur, drafté en troisième position en 2017 et qui a prolongé son contrat de cinq ans avec les Celtics pour 195 millions de dollars, devrait continuer de grandir, lui qui a pris cinq centimètres (2,08 m) et cinq kilos de muscles durant l'intersaison, selon son club. De quoi en imposer un peu plus.

"Je ne me fixe pas de limite sur ce que je peux atteindre. Je veux être l’un des meilleurs à pratiquer ce sport", a-t-il prévenu.

. "Force Williamson"

Contrairement à Tatum, lui a perdu du poids ces derniers mois, 11 kg selon ESPN. Mais cela n'affecte pas sa puissance comme l'ont démontré ses matches de préparation avec les Pelicans, notamment le dernier remporté contre Milwaukee au cours duquel il a inscrit 31 points.

En revanche pour le ménisque qu'il a dû se faire opérer l'an passé, reportant de quelques mois ses grands débuts en NBA, c'est bénéfique. Tant est si bien que contrairement aux matches dans la bulle, il n'est soumis à aucune restriction de temps de jeu.

Son explosivité ne demande qu'à être libérée. Si ses genoux l'épargnent, elle devrait faire des ravages cette saison.

. "Showman Young"

Ses slaloms de mobylette, ses dribbles déroutants, ses petits ponts humiliants et ses shoots insolents ont fait de lui la seule raison de conserver des fans à Atlanta la saison passée.

Réussissant plusieurs cartons, notamment 42 "pions" (11 passes) contre Denver, il est devenu le troisième joueur de l’histoire à réussir plus 30 points dans trois matches d'affilée avant ses 22 ans. Comme seuls Michael Jordan et LeBron James l'avaient fait jusque-là.

Le show, il sait donc l'assurer, mais faire gagner les matches aux Hawks constitue son cap à franchir. Or cette saison il ne sera pas seul puisque l'ont rejoint les ailiers italien Danilo Gallinari et serbe Bogdan Bogdanovic, l'expérimenté meneur Rajon Rondo et le solide intérieur Clint Capela. De quoi s'étoffer.

. "Marvel Morant"

Désigné meilleur "rookie" de la saison dernière, profitant certes de la longue absence de Williamson, le meneur des Grizzlies n'a absolument pas volé ce trophée. Il a été le seul à surnager quand Memphis a finalement échoué à se qualifier pour les play-offs, battu en barrage par Portland et l'intenable Damian Lillard.

A 21 ans, Morant s'est ainsi déjà imposé comme un leader prêt à assumer son statut de "franchise player" et rien ne semble faire peur à cet arrière explosif, à l'image de ses quelques dunks féroces réussis sur la tête d'adversaires n'ayant pas vu venir la flèche.

Avec ses 17,8 points (47,7% aux tirs) et 7,3 passes de moyenne, il en a ainsi surpris plus d'un. Lui a plutôt eu le sentiment que son équipe a été mésestimée. "Mon objectif numéro un, c’est d’attaquer la saison en démontrant que tout le monde a tort à notre propos".