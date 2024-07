Donckers, 4e avec la Belgique en concours complet: "Si près de la médaille, c'est râlant"

"Comme athlète, comme cavalière, nous sommes des sportifs de haut niveau. On n'est jamais content quand on fait tomber une barre et ce n'était pas le moment", a commenté Karin Donckers en zone mixte lundi à Versailles. "Être tout près du podium, c'est râlant. Mais au final, je fais un meilleur dressage que prévu et le cross a été fantastique aussi. J'aurais dû conclure avec un sans-faute au saut, mais c'est de ma faute. L'ambiance du cross et le cadre sont exceptionnels, le public très nombreux (40.000 spectateurs, ndlr) encourageait tout le monde, pas seulement les Français. J'entendais les supporters belges aussi. C'était encore mieux qu'à Londres. Le public était tout près du parcours ici par rapport aux autres Jeux. Cela donne quelque chose en plus".

Lara de Liedekerke-Meier et Karin Donckers vont remonter à cheval, alors que Tine Magnus avec Dia van het Lichtervelde, 28e, manque de peu de participer à une dernière danse. "Personnellement, je l'espérais", a ajouté Karin Donckers, la doyenne de la délégation belge à Paris. "Cela veut dire rester parmi les 25 meilleurs au monde. J'ai un bon sauteur. Je suis impatiente, mais que l'on fasse un sans-faute alors", a lancé encore la cavalière de Minderhout. "Le résultat par équipe était le plus important. Faire un top 8 était dans nos cordes, donc on doit vraiment être contents, mais quand on voit qu'on est si près d'une médaille, cela fait râler", a-t-elle répété.