Dotation identique pour athlètes handisport et valides

La dotation globale pour la course en fauteuil, déjà "la plus riche au monde" à Londres, a été augmentée de 54.500 dollars (50.200 euros) pour atteindre la barre des 308.000 dollars (287.700 euros) fixée pour les athlètes valides, est-il précisé.

Dès l'édition 2024, prévue le dimanche 21 avril, la capitale britannique accueillera "le premier marathon au monde à offrir des prix identiques aux athlètes en fauteuil roulant et aux athlètes valides", a fait savoir TCS, l'organisation responsable de la course.

Concrètement, chaque vainqueur touchera 55.000 dollars (50.660EUR) dans chaque catégorie. Le deuxième percevra 30.000 (27.640EUR) et le troisième, 22.500 (20.730EUR).

"Nous avons fait de grands progrès ces dernières années pour réaliser notre ambition de faire du TCS London Marathon le marathon le plus diversifié et le plus équitable au monde, et ceci est une nouvelle étape importante vers la réalisation de cet objectif", s'est félicité le directeur Hugh Brasher, cité dans un communiqué.

La course pour personnes en fauteuil a été lancée pour la première fois en 1983 à Londres, deux ans après la création du marathon.