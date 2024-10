Doublé belge avec Jelle Geens devant Marten Van Riel sur le circuit T100 à Las Vegas

Van Riel a fait la course en tête, sortant avec les premiers après les 2 km de natation et dominant les 80 km de vélo. Geens est toujours resté proche de l'Anversois sur la partie cycliste, avant de se montrer plus à l'aise sur les 18 km du parcours accidenté de la course à pied.

À l'arrivée, Geens a signé un temps de 3h19:34 pour les 100 km, gardant 38 secondes d'avance sur Van Riel (3h20:12). L'Allemand Justus Nieschlag, 3e (3h24:19), a privé la Belgique d'un triplé inédit puisque Pieter Heemeryck a fini au pied du podium, 4e, à plus de 6 minutes (3h25:52).